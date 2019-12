A Rosazza lavori di sistemazione e messa in sicurezza di vie interne

Interventi nel comune di Rosazza. Sono quasi ultimati i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza di alcune delle vie interne del paese, maggiormente deteriorate dal tempo e dalla mancata manutenzione. “La messa in sicurezza del territorio – spiega il sindaco Francesca Delmastro - è una priorità dell'azione amministrativa che si coniuga orgogliosamente con l'alta specializzazione delle maestranze qualificate delle imprese locali che, da generazioni lavorano la pietra, tramandano qualità professionali simbolo di orgoglio, oggi come in passato, della cultura del lavoro del Biellese e dell'alta Valle Cervo. Ringrazio per il preziosissimo lavoro svolto da tutta l'amministrazione”.