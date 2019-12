In Sport-Dynamic Sport Biella bene nella seconda tappa del Trofeo CSI

Esordio stagionale per il gruppo propaganda Esordienti C, B e A della In Sport-Dynamic Sport Biella: i giovanissimi allenati dai tecnici Luca Casanova ed Elisa Crestale hanno partecipato alla seconda tappa del Trofeo Csi Piemonte e Valle D'Aosta, intitolato a Davide Filippini. 19 gli atleti scesi in vasca alla piscina comunale di Novara: Angelica Spina, Ginevra De Battistini, Valeria Sabina Chiriac, Sofia Puerari, Carlotta Basile, Anna Sofia Ravallese, Alyssa Albertino, Lara Boin, Luca Roma, Riccardo Maccarone, Andrea Maiolo, Pietro La Bua, Tommaso Albanese, Lorenzo Dell'Olio, Martina De Vivo, Francesca Anselmino, Linda Turano, Gabriele Rolando, Marta Squaiella.

Prossimo appuntamento la prima tappa del circuito "Girotondo Blu" della FIN, in programma domenica 15 al pala nuoto di Torino. In vasca gli esordienti C.