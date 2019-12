Basket: Esultano i giovani del Teens Cossato

Quarta vittoria stagionale per l'under 20 del Fanton Teens Cossato, che batte nettamente 82-48 il Cus Torino e resta nelle zone alte della classifica. Match senza storia, con la squadra di coach Sergio Salvoni che chiude i conti già dopo il primo quarto con un parziale di 28-6, riscattando la sconfitta di misura sul campo della capolista Settimo.

Fanton Teens Cossato-Cus Torino B 82-48

Cossato. Dinoia 5, Brandolese 8, Lavino 4, Mantello, Guelpa 10, Bolano 6, Cerri 16, Machetto 2, Corongiu 2, Bertoglio 2, Franco 9, Anebarou 19. Allenatore: Sergio Salvoni.

Doppio successo per l'under 18 silver del Fanton Teens Cossato, che in tre giorni manda ko Novara (69-51 in trasferta) e Arona (100-76 in casa), conquistando terza e quarta vittoria stagionale e rimanendo in scia alla capolista e imbattuta Verbania. Prossimo impegno per la squadra di Salvoni sabato 7 al pala Aguggia contro San Maurizio D'Opaglio.

Terzo ko stagionale per l'under 14 del Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Ermanno Ramella ha ceduto 41-69 in casa contro Venaria. Prossimo impegno domenica 8 alle 11 al Pala Aguggia contro Casale. Esordio stagionale per i giovanissimi esordienti del Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Alberto Vercellino ha battuto 23-14 in trasferta Trino, festeggiano nel migliore dei modi l'inizio di una nuova avventura.