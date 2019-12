A Cossato spettacolo e sfide senza fiato al Grand Prix di Tennistavolo

Con una cornice di 102 atleti e le tribune gremite si e svolto domenica a Cossato, alla palestra Aguggia il Grand Prix regionale giovanile di tennistavolo CAM.F. 10 società partecipanti alla manifestazione organizzata dal G.S.Splendor che ha fatto gli onori di casa a TT Biella, Isola Asti, Romagnano Sesia,Trino Palazzolo, EnJoi Collegno,TTCosta Ovada, Coumba Freide Aosta, Regaldi No e Tennis Tavolo Novara.

Confronti serrati in tutte le categorie con molti piccoli pongisti a dar vita ai tornei promozionali under nove. Il trofeo Città di Cossato, da sempre assegnato alla societa piu numerosa é andato alla formazione astigiana dell'Isola, davanti a Biella, Collegno e Splendor Drago/Garbaccio. Splendor Drago/Garbaccio che piazza Erick Marangone in finale nei giovanissimi e in semi nei ragazzi mentre Tommaso Zoppello approda ai quarti nei ragazzi e Francesco Ucciardo raggiunge lo stesso piazzamento nei giovanissimi.

Superano il turno Dennis Fornasiero negli junior e negli allievi, Andrea Saitta nei ragazzi e negli allievi, Leonardo Alvarado negli under 9 e Francesco Zin negli allievi. Buon esordio infine per Gabriele Negrone e José Alvarado. Prossimo appuntamento col Grand Prix a gennaio con la prova unica in programma a Asti.