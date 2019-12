Oroscopo 2020 di Lore: previsioni segno per segno

L'anno nuovo è alle porte e con se porta le novità degli astri, delle stelle e tante nuove previsioni. Oggi siamo andati a vedere anche le previsioni per l'imminente Oroscopo 2020 elaborate dal nostro amico e collega, Astrologo Lore, che ci propone la sua lettura degli astri per l'anno che verrà, segno per segno.

Oroscopo 2020 Ariete

Forti e caparbi come sempre, finalmente i nati nel segno dell'Ariete potranno godere della loro rivincita in diversi campi, tra cui l'amore e soprattutto il lavoro. La parte grandiosa dell'anno sarà l'estate che porterà con se cambiamento e novità , ma al sopraggiungere dell'inverno, quando molti altri segni andranno in letargo, l'Ariete, finalmente si esprimerà alla grande in ambito lavorativo, per conquistare tutto il potere che ha seminato in tutti questi anni. Si ai lunghi viaggi all'estero, no al tentare la fortuna.

Oroscopo 2020 Toro

Il 2020 non sarà propriamente l'anno del Toro: i nati sotto questo segno si dovranno mettere l'animo in pace perché conviveranno con parecchi bassi e pochi alti. Pochi momenti appaganti saranno quelli che andranno a caratterizzare il 2020, con un picco verso il basso tra la primavera e l'estate. E' un anno di stop, sia nel lavoro che nell'amore: da non tentare nuovi approcci relazionali o nell'ambito della sfera lavorativa. L'unica cosa che potrete concedervi sarà un bel viaggio ad inizio settembre.

Oroscopo 2020 Gemelli

E' l'anno dei Gemelli: si parte alla grande con nuove amicizie e nuovi rapporti. I nati sotto questo segno possono cavalcare la scia del benessere e cercare di puntare in alto anche nella sfera lavorativa dove potranno tenare nuovi approcci che certamente si riveleranno positivi. I mesi giusto sono quelli a cavallo della primavera e anche se Saturno ci proverà a mettere un po' di subbuglio nel segno, i Gemelli finiranno a testa alta questo nuovo anno che sta per iniziare. Ok per i viaggi a contatto con la natura.

Oroscopo 2020 Cancro

Finalmente per i pigri nati sotto il segno del Cancro ci sarà la possibilità di gioire di qualche piccola novità e di un allineamento degli astri che li seguirà per tutto il 2020. Mai troppo in altro, ma anche mai troppo in basso, questo è un anno per godersela alla grande e tentare qualche nuovo approccio nel mondo del lavoro. Perfino i single, di solito chiusi e scontrosi, potranno aprirsi verso nuove relazioni alquanto gratificanti. Il mese migliore è novembre. E perché, per il 2020, non tentare anche un colpo di fortuna?

Oroscopo 2020 Leone

Sempre spossati e svogliati, quest'anno ci penserà l'Oroscopo a svegliare quelli nati sotto il segno del Leone. Grandi novità in arrivo, soprattutto per chi progetta di acquistare una nuova casa o intraprendere progetti che fino a questo momento erano sembrati difficili da affrontare. Un 2020 che li spingerà a tessere nuove amicizie, a rispolverare quelle assopite e a cercare nuovi partner per chi è single da tempo. Puntare tutto sull'inizio dell'estate e fare un viaggio breve intorno a settembre si rivelerà la scelta più giusta.

Oroscopo 2020 Vergine

Sulla scia dell'anno passato che vedeva i nati sotto il segno della Vergine baciati dalla positività, anche quest'anno la Vergine bissa. Anche questo nuovo 2020 sarà all'insegna delle novità positive, sia sotto il segno dell'amore che del lavoro: intendiamoci, non sarà all'altezza del 2019, ma si potrà comunque puntare su questa bellissima scia. Sarà un'anno scoppiettante soprattutto per i single e le coppie nuove consolideranno i loro rapporti. La meta esotica nel periodo invernale sarà il vostro viaggio ideale per il 2020.

Oroscopo 2020 Bilancia

Il 2019 ha lasciato la sua scia di negatività che si protrarrà fino ai primi tre mesi del 2020: i nati sotto il segno della bilancia dovranno avere pazienza fino a metà marzo per rimediare a tutti gli errori e alla negatività portata dallo scorso anno. Finalmente per questo 2020 è il momento di ricucire i rapporti, riprendere lavori lasciati a metà e buttarsi a perdifiato in nuove avventure, tutte da scoprire. L'autunno sarà il momento migliore, quindi godetevi la fine dell'anno con un bel viaggio sulla neve.

Oroscopo 2020 Scorpione

Sempre alla grande il segno dello Scorpione che non cede il passo ad altri segni e si va a conquistare lo scettro del segno più forte. Per sfruttare questo potere dato da Saturno che si trova nella sua casa ideale, è il tempo giusto per sfoderare tutta la passionalità e la caparbietà data dal segno e fare nuove conquiste sia in amore che nel campo lavorativo. Vedrete che le porte non si chiuderanno. Anzi. Inoltre il 2020 ha in serbo un viaggio speciale che li vedrà a stretto contatto con la natura.

Oroscopo 2020 Sagittario

Leggermente sottotono i nati sotto il segno del Sagittario. Il 2020 sarà un anno di passività, senza grandi voli verso l'alto o picchi verso il basso. Sarà un anno dove intraprendere poche cose nuove e comunque sempre adagio e con molta calma. Anche in amore non ci saranno grandi nuovi amori, ma qualche piccola ed interessante avventura. Per questo non sarà neanche un anno dove tentare la fortuna, ma potrete comunque concedervi quel viaggio che avete programmato da tempo.

Oroscopo 2020 Capricorno

Via quel pessimismo cronico che contraddistingue i nati sotto questo segno e via per un anno ancora positivo dopo quello appena passato. Da sfruttare alla grande i primi tre mesi dell'anno che sulla sia del 2019 porteranno sono grandi sorprese. Perché non bussare a quelle porte che un tempo vi si erano chiuse in faccia? Questo 2020 vi aiuterà a capire che nulla di negativo potrà accadere, ma che ci saranno cose nuove da scoprire, una dietro l'altra.

Oroscopo 2020 Acquario

La prima parte del 2020 sarà piatta e senza novità per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario, mentre sarà da sfruttare alla grande il secondo semestre dell'anno, da fine giugno in poi, quando Giove sarà dalla vostra parte e vi permetterà di intraprendere delle nuove avventure nella vostra vita, portando una ventata di novità inaspettate. Non tergiversate e cavalcate questa grande onda di benessere e tranquillità. E viaggiate verso mete lontane che vi farà bene.

Oroscopo 2020 Pesci

Un anno non positivo per i Pesci che nel 2019 hanno patito un po' la loro arroganza. Questo nuovo anno gli darà la possibilità di far vedere agli altri che valgono davvero e che c'è molto di più di quello che mostrano agli occhi degli altri. Il mese perfetto è agosto anche per iniziare a pensare ad un nuovo lavoro o ad iniziare nuovi studi da settembre. Gli amori si consolideranno e ci sarnno delle inaspettate novità. Ai Pesci piace il mare: la spiaggia sarà la meta ideale per la vostra estate.



