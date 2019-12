Lectio magistralis sull'Unione Europea all'IIS Q. Sella

Venerdì 29 novembre, nell'aula magna dell’IIS Q. Sella si è svolta una lezione magistrale sul tema dell'Unione Europea tenuta dalla docente universitaria Silvia Cantoni. A portare i saluti istituzionali della Regione Piemonte è intervenuto Michele Mosca, ex allievo dell’Istituto.

Lo stesso consigliere regionale ha incoraggiato gli studenti a partecipare al concorso bandito dalla Consulta europea, esprimendo l'augurio che sia proprio una scuola biellese a vincere il premio. In palio c'è un viaggio studio presso il Parlamento europeo nella prossima primavera. Al tavolo dei relatori, oltre alla professoressa Cantoni e al consigliere regionale Mosca, era presente la docente della nostra scuola Alessandra Garella, organizzatrice della mattinata. La biellese Cantoni, docente presso la facoltà di Giurisprudenza di Torino, ha illustrato la nascita dell'Unione Europea e il suo funzionamento, spiegando e rispondendo alle domande in sala. La lezione, rivolta agli studenti del triennio, apre il percorso che porterà gli allievi a documentarsi in merito alla UE per produrre elaborati in vista del concorso "Diventiamo cittadini europei".