La Crota Wine Restaurant, la cena perfetta durante le Feste

Si avvicina il periodo più bello dell'anno e come ogni Natale non può mancare l'appuntamento con il buon cibo.

Quale occasione migliore quindi per provare l'offerta della storica vineria di Via Torino 36C, "La Crota".

Per soddisfare anche i palati più esigenti, Stefano ed il suo staff hanno confezionato i menù di Natale e Capodanno attingendo alla tradizione locale e nazionale, senza però tralasciare il giusto pizzico di innovazione e sperimentazione.

A Natale, coloro che vogliono un'alternativa al pranzo casalingo potranno gustare, fra gli altri, dal classico Vitello Tonnato al raffinato Risotto al Castel Magno, fino al filetto di Maialino in crosta ed il Panettone con crema Chantilly, autentico gran finale.

A Capodanno poi si replica, partendo con un poker di antipasti da acquolina in bocca per poi poi proseguire fra un risotto di mare e dei Garganelli al cinghiale. Immancabile poi lo Zampone con le lenticchie, grande classico, ma è tutto il menù ad evocare un clima di festa.

Questo l'invito di Stefano Militano, titolare del ristorante di Via Torino 36c a Biella:

"Vi aspettiamo per passare le Feste Natalizie in nostra compagnia, per fare un regalo ai vostri cari con i nostri Pacchi Natalizi ricchi di vini selezionati, biscotti di produzione propria, cioccolatini e tavolette di cioccolata artigianale. Anche personalizzabili a proprio piacimento!"



Non vi resta quindi che programmare la vostra visita, potete prenotare il vostro posto contattando lo 015 2470745 o il 333 94 37 941

La Crota, Wine Restaurant di Via Torino 36C, a Biella vi sta aspettando!