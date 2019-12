Biella: Concerto dell'Immacolata domenica nella chiesa di San Filippo

Concerto dell’Immacolata - Verso l'incoronazione con la Banda:Orchestra del nuovo millennio domenica prossima, a ingresso libero, con brani dell'Oratorio "Regina delle Alpi" di Pietro Magri. La Società Musicale “G. Verdi” – Città di Biella, in collaborazione con i Padri Filippini, presenterà l'ultimo appuntamento della rassegna concertistica "Ad maiorem Dei gloriam" domenica 8 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Filippo a Biella, presenta Carlo Serra.

Queste le scelte musicali che verranno proposte nella prima e seconda parte della serata:

LE SQUILLE BENEDETTE – L’Ave Maria di Oropa Pietro Magri – Trasc. Massimo Folli

Pietro Magri nacque a Vigarano Mainarda, Ferrara il 10 maggio del 1873 e morì Oropa, Biella il 24 luglio del 1937. Si formò e divenne sacerdote nel seminario di Faenza, dove insegnò canto dal 1889 al 1894. Nel 1898 passò a Venezia, facendosi allievo di Lorenzo Perosi e insieme suo sostituto nella cappella di San Marco, nonché insegnante nel seminario patriarcale e in altri istituti cittadini. Divenuto in seguito maestro nel duomo di Bari, vi fondò il periodico di musica sacra “Il ceciliano”. Passò poi per breve tempo nella cattedrale di Lecce (1910) e di Molfetta, quindi in S. Eusebio a Vercelli come successore di Raffaele Casimiri (1912). Dal 1919 visse e operò nel santuario mariano di Oropa. Molte le sue opere liturgiche, pubblicate da quasi tutti gli editori di quell’epoca. Un po’ iperbolicamente fu definito compositore esplosivo e…pirotecnico; in realtà egli espresse sempre nelle sue opere tanta cordialità, al di là di atteggiamenti sofisticati o studiati, riportando i modi caratteristici e veritieri dell’umile gente campagnola. Don Pietro Magri, pur all’ombra del gigante Perosi, come tutti del resto, inondò il mondo cattolico ditanta italianissima musica liturgica.

LA REGINA DELLE ALPI – Selezione dall’OratorioPietro Magri – Strum. per Banda Massimo Folli

L’Oratorio “LA REGINA DELLE ALPI” venne eseguito una sola volta il 29 Agosto 1920 in occasione del quarto centenario dell’incoronazione della Madonna di Oropa, diretto dall’autore con una compagine corale e orchestrale formata da trecento persone. Esso contiene pagine di altissima ispirazione ed è incentrato sulla lotta tra Ariani e Cristiani, nella quale emerge la figura di San Eusebio. La Banda “Verdi” ne ripropone ora alcuni brani tra i più significativi: Preludio, Pastorale, O Regina dell’Alpi, La sera, la notte,l’alba a Oropa, Coro delle Figlie di Maria, L’incoronazione del Santo Simulacro. In queste pagine l’autore ha voluto descrivere l’atmosfera mistica di Oropa con le lodi e le litanie, ma anche con alcune melodie popolari biellesi. La strumentazione per banda è stata curata dal nostro maestro Massimo Folli.

FIORETTO A MARIA S.S. D’OROPA Op. 240 Angelo Burbatti – Strum. per banda Fulvio Creux

Angelo Burbatti, per i contemporanei “il Maestro Burbatti”, è stato uno dei più grandi musicisti e compositori canavesani, tuttora insuperato in quanto a mole e qualità della produzione. Nato a Montalto Dora nel 1868, Burbatti ha riempito tutta un’epoca musicale eporediese. E’ stato organista e maestro di cappella nella cattedrale di Ivrea per ben 8 lustri, dal 1905 al 1946, anno della sua morte. Autentico esempio di ingegno musicale, all’età di appena dodicianni divenne direttore della Banda Musicale di Montalto Dora. In età adulta,non gli mancarono occasioni per inserirsi nella vita musicale italiana blasonata, quali, ad esempio, tra le molte, l’offerta di operare nei nascenti quadri dell’ “EIAR” che negli anni Venti si stavano formando a Torino in occasione dell’avvio delle prime trasmissioni. Dal carattere schivo e modesto,Burbatti rinunciò a tali prospettive di carriera perché fortemente legato allasua terra d’origine, alla sua famiglia e alle sue attività.

JE TE SALUE, O REINE DE MON AME – Inno religioso popolare Valdostano.Tradizionale – Elab. e Strum. Fulvio Creux

I collegamenti pedestri tra Oropa e la vicina Valle d’Aosta sono molti, ma uno in particolare si evidenzia per la particolare pregnanza religiosa del pellegrinaggio che vi si svolge a cadenza quinquennale: è il percorso che da Fontainemore, nella media valle del Lys, raggiunge Oropa attraverso il suggestivo e “lunare” colle della Balma. Questa grandiosa e corale manifestazione di fede è attestata da almeno 4 secoli ed è impressionante pensare che i fedeli, per compierla, si prestano ad affrontare, pregando e cantando, più di 11 ore di cammino notturno con disagi e fatiche non indifferenti. Uno dei canti che accompagnano la processione dei fedeli è quello che stasera vi proponiamo nell’elaborazione e strumentazione di Fulvio Creux (classe 1956), nativo di Pont Saint Martin, già direttore della Banda Musicale della Banda della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano ora inquiescenza.

LASCIA CH’IO PIANGA – Dall’ Opera “Rinaldo”George Frederick Handel – Arr. Jacob de Haan

Lascia ch'io pianga, è un'aria dell'opera Rinaldo, rappresentata per la prima volta nel 1711. Aaron Hill aveva scritto il soggetto tratto dalla “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso. Giacomo Rossi ne curò la traduzione in versi ela stesura del libretto. Handel compose la musica in soli quattordici giorni. La vicenda si svolge al tempo delle Crociate. Goffredo di Buglione, a capo della spedizione cristiana in Terra Santa contro i Saraceni, per ottenere l'aiuto del giovane Rinaldo, valoroso cavaliere Templare, gli promette in sposa la bella figlia Almirena, quando Gerusalemme verrà conquistata. I Cristiani,capeggiati da Rinaldo, occupano la Palestina e assediano il suo re pagano,Argante, a Gerusalemme. La maga Armida, amante di Argante, riesce coi suoi sortilegi ad imprigionare nel suo castello incantato l'innocente Al mirena e quindi ad attirare anche Rinaldo, del quale si invaghisce, tentando invano di sedurlo con l'inganno trasformandosi in Almirena. La vicenda si complica quando a sua volta Argante si innamora di Almirena, che lo respinge sdegnata. Dopo innumerevoli difficoltà: Armida tenta di uccidere Almirena (salvata poi da Rinaldo) che tenta di uccidere a sua volta Armida ma che viene a sua volta salvata dalle Furie; i due giovani finalmente vengono liberati da Goffredo. Rinaldo col suo esercito espugna Gerusalemme, cattura Argante e Armida, convertendoli al cristianesimo e infine sposa Almirena . La melodia di questa meravigliosa aria è conosciuta in tutto il mondo e questo arrangiamento di Jacob de Haan le rende magnificamente giustizia.

DOMUS – Originale Jan van der Roost

Domus inizia con una bellissima melodia corale affidata alla famiglia dei sassofoni, seguita da una riesposizione del tema con strumentazione più intensa. Successivamente il materiale melodico diventa più vario, con alcune sorprendenti curve armoniche. Questo è seguito da un allegro arricchito con temi giocosi e melodici, che possono essere ascoltati principalmente dalla famiglia dei legni. Un passaggio contrappuntistico elaborato è presentato da tutto il gruppo dei sassofoni preparando la gloriosa apoteosi, per cui la melodia corale si fonde con il tema allegro.

IN THE BLEAK MID – WINTER Gustav Holst – Arr. Philip Sparke

In the Bleak Mid winter ("Nel gelido/grigio, pieno inverno"), conosciuta anche come A Christmas Carol ("Un canto natalizio"), è una poesia e una canzone natalizia, scritta dalla poetessa inglese di origine italiana Christina Georgina Rossetti nel 1872 (ma pubblicata postuma solo nel 1904) e messa in musica per la prima volta nel 1906 dal compositore inglese Gustav Theodore Holst.

AMONG THE CLOUD – Originale Brian Balmages Volare è l'attività preferita dei sognatori lucidi, che sono in grado di rendersi conto che stanno sognando e quindi controllano le loro azioni mentre sono all'interno del sogno. Tra le nuvole ci porta nelle menti di questi sognatori mentre si addormentano e si svegliano in un mondo in cui possiedono i cieli. Dopo un'apertura lenta e incantevole trasmette il senso di addormentarsi, il tema aggressivo della sezione veloce inizia il fantastico volo. Questo tema si sviluppa in diversi modi prima di giungere a una conclusione corroborante.