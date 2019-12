A Valle San Nicolao si festeggia insieme il Natale con il pranzo degli auguri

Per il decimo anno, continuando una tradizione iniziata nel 2009, le associazioni di Valle San Nicolao propongono un appuntamento per festeggiare insieme il Natale, con il pranzo degli auguri in programma domenica 15 dicembre nella sede del Circolo Arci di Brovato. Un convivio aperto a tutta la popolazione e che proprio per questa ragione avrà un costo che servirà a coprire soltanto le spese, vale a dire 13 euro per gli adulti mentre sarà completamente gratuito per i bambini fino a 12 anni. L’iniziativa ha lo scopo di trascorrere una giornata tutti insieme, in allegria e fraternità, scambiandosi gli auguri in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

“La manifestazione è frutto della collaborazione delle otto associazioni del paese, il Circolo ARCI di Brovato, il Circolo Amici, il Gruppo Filatelico, il Gruppo Alpini, il Gruppo di Volontariato, la Pro loco, la Società Filarmonica e l'US Vallese – spiegano gli organizzatori - Tutti questi sodalizi che, spesso si trovano a collaborare insieme, hanno voluto cogliere in particolare l’occasione del Natale per lanciare un segnale unitario e di solidarietà a tutta la popolazione, a partire proprio dalla disponibilità a lavorare unitamente con spirto collaborativo e solidale”.

“Da dieci anni – proseguono - nel periodo che precede il Natale le associazioni del paese propongono un pranzo che si svolge, a rotazione, tra le sedi delle associazioni che dispongono di locali idonei ad ospitare il convivio. Come anticipato quest'anno il pranzo degli auguri si svolgerà nei locali del Circolo Arci di Brovato, domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 12,30. Il pranzo viene offerto al solo prezzo del costo per decisione di tutte le associazioni, proprio per favorire la partecipazione di quante più persone possibile, di intere famiglie, di chi non può permettersi grandi spese, soprattutto in periodi di crisi. Inoltre le stesse associazioni, oltre al lavoro volontario per preparare, servire a tavola ecc.., offriranno a tutti i partecipanti il dolce e lo spumante per festeggiare insieme”.

Per le persone che hanno difficoltà a spostarsi o che non hanno un proprio mezzo di trasporto, verrà garantito il servizio di accompagnamento gratuito che potrà essere richiesto al momento della prenotazione. Per poter partecipare al convivio è necessario prenotare entro mercoledì 11 dicembre (con chiusura anticipata al raggiungimento dei 60 coperti), telefonando a uno dei seguenti numeri degli organizzatori: Circolo Arci Brovato al 015743139; Alimentari Sola al 015743271 e Loris Zaffalon al 015743172.