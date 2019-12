Credito, da Banca Sella un finanziamento alle Pmi per pagare le tredicesime

Un finanziamento per supportare le piccole e medie imprese nel pagamento delle tredicesime o per il versamento annuale del Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) ai propri dipendenti. È l’iniziativa di Banca Sella che, come ogni anno in occasione di queste scadenze, mette a disposizione delle Pmi un finanziamento su misura per far fronte più agevolmente a questi impegni.

Grazie a questa iniziativa, le Pmi potranno chiedere un finanziamento da destinare al pagamento delle tredicesime in coincidenza dello stipendio del mese di dicembre. Questo finanziamento può inoltre essere utilizzato per il versamento della quota annuale del Tfr per i dipendenti che aderiscono al Fondo Pensione Eurorisparmio di Sella Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Sella. La somma richiesta potrà essere rimborsata dall’impresa in un massimo di cinque rate mensili a partire dal mese di febbraio 2020.

Il finanziamento per il pagamento delle tredicesime da parte delle Pmi, già realizzato negli anni passati, va ad aggiungersi alle altre iniziative sul fronte del credito a breve termine alle imprese con il sostegno al working capital e al finanziamento delle scorte.