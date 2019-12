Tra musica e poesia, grande successo a Gaglianico per Emozioni su Misura

Il Teatro Auditorium Comunale di Gaglianico, sabato sera 30 novembre scorso, è stato simpaticamente invaso dall’arte della musica e della poesia. Tutto esaurito per lo spettacolo “Emozioni su Misura” , poesia, musica, bellezza e solidarietà, grazie alla interessata partecipazione del pubblico. Organizzato da DF EvenT Associazione Culturale non profit di Biella con il patrocinio del Comune di Gaglianico, regia di Daniela Fresc. Con la partecipazione straordinaria della Paradise Big Band diretta dal Maestro Raffaele Mirabelli. Venti musicisti e la fantastica voce di Rosanna Cochis. Una serata vivace, a teatro con l’atmosfera del salotto di casa, per raccontare di emozioni con semplicità.

La lettura di poesie scritte da poeti biellesi intervallata dall’esecuzione di brani classici Jazz, da Summertime a Night and Day, Sway, Unforgettable, brani scritti da George Gershwin , Porter, Miller, Paul Anka, etc Una serata che deve la sua riuscita all’entusiasmo, impegno e voglia di mettersi in gioco di tutti i partecipanti, la maggior parte al loro primo debutto sul palco. Poeti conosciuti e novelli interpreti da: Valentina Carìa, Ivano Romanini, Luca Stecchi, Edda Ravara, Barbara Zanotti, Daniela Fresc, Chiara Mosca Balma, Piera Carlomagno, Erika Csonka, Paola Mercandino, Eva Hristova, Syria Picone, Barbara Recupero, Jole Notarangelo, Simona Sasso e con l’amico attore Stefano Lomen. Anche Francesca Ceretta, poetessa biellese ha letto una sua poesia.

Molto bella anche la poesia di W. Shakespeare “Attenti a far piangere una donna”, recitata da Fabrizio Salani e dedicata alla NON violenza sulle donne. Ospite tra il pubblico la signora Anina Lulek con la testimonianza del grave incendio che ha colpito e ridotto in cenere la sua casa. La signora Anina ha colto l’occasione per ringraziare tutte le persone che l’hanno aiutata e che stanno ospitando lei e le sue figlie Giulia e Alessandra. La sua famiglia ha perso quasi tutto nell’incendio e accoglierà a braccia aperte chiunque voglia rivolgerle aiuto. Bellissima e commovente la poesia scritta e letta dalla figlia Giulia G. Un ringraziamento particolare al sindaco di Gaglianico Paolo Maggia, al vice sindaco Mario De Nile e a tutta l’amministrazione comunale per il supporto, ospitalità e per il concesso patrocinio del Comune di Gaglianico.

"Senza la solidarietà e le risorse messe in gioco di ciascuno non sarebbe stato possibile lo svolgimento dell’evento “Emozioni su Misura - racconta la presidente dell’associazione Daniela Fresc - una serata ad ingresso libero, fuori dai Social per Emozioni reali. Un importante e ulteriore ringraziamento voglio porgerlo alla partecipazione dell’attore biellese Enzo Brasolin, capace di rapire con la sua voce il pubblico. Grazie a Bruniera Chaffeur per l’omaggio floreale agli interpreti e al negozio “Il Fiore” di Gaglianico per l’allestimento creato; grazie a Gianluca Lanza a Marco Cherubini e Marco Bergonzi”.

“Possiamo trasformare i nostri pensieri in racconti, in musica e in nobili azioni di solidarietà e trasformare le esperienze più dolorose in qualcosa di costruttivo. La vita ci regala meravigliose sorprese, inaspettate, oltre l’apparenza” - conclude la Presidente di DF EvenT,Daniela Fresc.