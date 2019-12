Donne in rinascita, a Vigliano il concerto benefico di Emiliano Toso

Emiliano Toso, musicista compositore a 432Hz e biologo cellulare, in tour a Vigliano con il suo ultimo album “Donne in Rinascita”. Sabato 7 dicembre alle 20.30, l’Associazione Non sei Sola di Biella, con il patrocinio del Comune di Vigliano, presenta “Donne in Rinascita”, un concerto per pianoforte (Emiliano Toso), violoncello (Lorena Borsetti), flauto (Fabiola Guida), chitarra (Nicola Boschetti) e voce narrante (Valentina Veratrini) accordati a 432Hz. Parte del ricavato sarà devoluto in favore dell'associazione Non sei Sola di Biella.