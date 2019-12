Vigili del Fuoco, 2800 interventi negli ultimi 12 mesi. Per i nostri "Angeli" solo applausi

Mercoledì 4 dicembre è Santa Barbara, la festa dei vigili del fuoco. E come ogni anno si traccia un bilancio degli interventi, operazioni, che i nostri pompieri con a capo il comandante Mariano Guarnera, hanno portato a termine dal 4 dicembre 2018 al 3 dicembre 2019

ATTIVITA’ DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. BIELLA NEL 2019 Come noto l’attività istituzionale mira all’assolvimento dei servizi finalizzati alla tutela della vita umana ed alla salvaguardia dei beni mediante il soccorso tecnico urgente, i controlli di prevenzione incendi, la vigilanza nei luoghi di pubblico spettacolo, la formazione per addetti alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, la diffusione della cultura della sicurezza.

ATTIVITA’ DI SOCCORSO TECNICO URGENTE L’opera di soccorso si può sinteticamente riassumere in circa n. 2794 interventi (con 3449 squadre coinvolte) di cui n. 1931 effettuati dalla sede di Biella, n. 390 da quella di Trivero, n. 473 da quello di Cossato. È confermato il numero di interventi effettuati, in linea con quelli degli ultimi anni, che si distinguono in:

n. 389 interventi per “incendi ed esplosioni” di cui n. 104 per “Incendio bosco, sterpaglie e colture”; n. 272 per “Incendio normale (generico)”; n. 13 per “Incendi rifiuti”. n. 68 interventi per “Danni d’Acqua”: n. 43 per “Danni d'acqua in genere” n. 17 per “Danni d'acqua per rottura tubazioni” n. 8 per “Prosciugamenti” n. 113 interventi per “Incidenti stradali”: n. 79 per “Incidente stradale generico” n. 34 per “Rimozione ostacoli non dovuti al traffico” n. 953 interventi per “Soccorsi e salvataggi” di cui: 2 n. 58 per “Ascensori bloccati” n. 550 per “Bonifica da insetti” n. 34 per “Recupero animali” n. 14 per “Ricerca e ricognizione aerea” n. 26 per “Ricerca persona (SAR)” n. 67 per “Salvataggio animali” n. 204 per “Soccorso a persone” n. 90 interventi per “Statica” di cui: n. 6 per “Cedimento sede stradale” n. 8 per “Crollo parziale di elementi strutturali” n. 39 per “Dissesto statico di elementi costruttivi” n. 25 per “Frane” n. 12 per “Sopralluoghi e verifiche” n. 23 interventi per “Falso allarme” n. 912 interventi “Vari” di cui: n. 206 per “Alberi pericolanti” n. 381 per “Apertura porte e finestre” n. 123 per “Fughe gas” n. 23 per “Messa in sicurezza impianti di servizio” n. 78 per “Servizio di assistenza generico” n. 3 per “Recupero salme” n. 16 per “Attività di polizia giudiziaria” n. 82 per “Altri tipi” n. 76 “Interventi non più necessari”

L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI ha riguardato 697 pratiche evase, di cui: 75 esami di progetti 2 deroghe 295 rinnovi attestati di conformità antincendio 310 SCIA pervenute e Sopralluoghi effettuati 15 Esposti

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 12 pratiche disciplina sanzionatoria D.Lvo 758/94 (sicurezza antincendi nei luoghi di lavoro) 7 sopralluoghi di verifica a seguito di esposti-denuncia e di intervento di soccorso (20) informative all’Autorità Giudiziaria. La Formazione dei lavoratori esterni e la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, questa rivolta anche ai più piccoli cittadini, costituiscono una pratica che vogliamo assolvere nel migliore dei modi. Essere preparati per prevenire e proteggersi dai nemici dell’incolumità della vita, aggiornarsi con regolarità garantisce senza alcun dubbio il miglioramento delle prestazioni professionali e della qualità della vita.

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ESTERNA ha visto l’espletamento di CORSI ANTINCENDIO D.Lvo 81/2008 (sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro) 12 corsi espletati per un totale di 148 ore di lezione teorico/pratica 95 lavoratori formati (come addetti alle emergenze nei luoghi di lavoro) 6 corsi di aggiornamento espletati per un totale di 5 ore di lezione 50 lavoratori aggiornati 22 sedute di esami 230 unità abilitate alla lotta antincendio nei luoghi di lavoro. 12 incontri con le scuole per la diffusione della cultura della sicurezza

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA L’impegno del personale finalizzato al miglioramento ed al mantenimento della capacità per intervenire 3 professionalmente preparati ed in sicurezza nel corso del 2019 ha visto realizzare le seguenti attività: Sono state organizzate ed effettuate ben 2500 ore di prove addestrative nelle tecniche speleo-alpinifluviale (SAF), nautico, nelle tecniche di primo soccorso sanitario TPSS, nella materia NBCR nucleare batteriologico chimico e radiologico, da aggiungere all’addestramento giornaliero, quotidianamente svolto presso tutte le sedi di servizio. Condivise con le FF.OO. 4 giornate informative inerenti le modalità di intervento sui veicoli elettrici/ibridi. Sono state formate 8 unità volontarie in ingresso e 9 unità come capi squadra volontari. Il Comando ha preso parte a 25 corsi tenuti sul territorio nazionale, riguardanti le varie discipline connesse al soccorso, interessando 45 discenti per complessive 1.600 ore di formazione distribuite in 125 giorni di lezione.