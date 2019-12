Masserano: Travestiti da polizia locale e tecnico gas, truffatori messi in fuga da 90enne

A Masserano non riesce la truffa ai danni di un'arzilla novantenne. Nel pomeriggio di lunedì, due individui si sono presentati alla porta della donna spacciandosi come tecnici dell'azienda del gas e della polizia municipale, intervenuti per un improbabile guasto all'impianto del gas: in tale occasione, le hanno chiesto di mettere al sicuro i soldi e gli ori per evitare che si potesse deteriorare.

L'anziana ha compreso l'inganno e non si è persa d'animo. Ha finto di abboccare ed ha chiamato la propria figlia, residente nella casa vicina. I truffatori,una volta mangiata la foglia, hanno preferito allontanarsi, rinunciando al bottino.Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Masserano che hanno raccolto la testimonianza della signora e stanno vagliando i filmati delle telecamere della zona.

Prosegue, intanto, la campagna di sensibilizzazione verso le fasce deboli da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Biella.