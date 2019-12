Biella: Si ribalta un camion alla rotonda di via Oremo e Piacenza. Pane disperso e traffico in tilt FOTO

Lunghe code e strade di accesso chiuse alla rotonda tra via Piacenza e via Oremo a Biella per un incidente autonomo avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, 3 dicembre.

Secondo le prime ricostruzioni, un camion cabinato addetto alla consegna del pane per una ditta di Prativero non si sarebbe accorto della rotatoria a causa della scarsa illuminazione e, per evitarla, avrebbe sterzato bruscamente ribaltandosi nel prato e disperdendo quantitativi imponenti di pane, oltre ad aprire completamente la struttura cabinata. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto un operatore della Provincia, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e numerose squadre volanti della Polizia. Ora stanno cominciando le operazioni di rimozione del veicolo e di pulizia della strada per la presenza di oli e benzina.

Molti automobilisti segnalano che non è la prima volta che simili episodi avvengono in quel preciso punto per la mancanza di un'illuminazione adeguata. Sul prato della rotonda si possono notare almeno una dozzina di tracce di ruote a testimoniare i tanti passaggi. Seguiranno aggiornamenti.