A 57 anni scompare Dj Scivolo, icona della Maxi Discoteca Il Globo

Ha fatto ballare migliaia di persone e generazioni intere, una icona della Maxi Discoteca Il Globo di Borgo Vercelli. Ma sono in tanti anche i biellesi ad aver ballato a ritmo della sua disco music nei vari locali della provincia laniera. Giovanni Scivoletto, conosciuto come dj Scivolo, si è spento nelle prime ore di questa mattina 3 dicembre a Galliate nella città dove era ricoverato. Originario di Catania, aveva 57 anni, era approdato al Globo nel '94 e aveva condotto lo storico negozio di dischi Skipper proprio a Novara. "Sono affranto, siamo tutti molto tristi -commenta l'amico e direttore del Globo, Renato Briga-. Abbiamo lavorato come dj tanti anni insieme, abbiamo riso e scherzato. Con Scivolo ho condiviso anni della mia vita sia in ambito lavorativo che nella sfera privata. Un vero amico. Un uomo che ha fatto ballare e divertire migliaia e migliaia di persone, in vent'anni, nella sala del revival Kripton. Tre anni fa si è ammalato, poi sembrava che la malattia stesse procedendo per il meglio fino all'irreparabile di questa mattina. Oggi siamo tutti molto tristi, il Globo ha perso un'icona". Insieme a Renato Briga, si uniscono al cordoglio, apparso anche sulla pagina social della Maxi Discoteca, i soci, l'amministratore delegato Guido Ambrogione e tutto il personale. Giovanni Scivoletto lascia la moglie e tre figli. Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Galliate (Novara) giovedì 5 dicembre alle 14,30.