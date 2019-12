Soci biellesi di Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia uniti per la colletta alimentare

Carla Zola responsabile per il Banco Alimentare e una parte del gruppo di Paracadutisti.

Sabato 30 novembre i soci biellesi della Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia hanno partecipato per il secondo anno, alla Colletta Alimentare per la raccolta di alimenti da destinare a chi ne ha più bisogno. Grande soddisfazione per il servizio prestato a favore delle persone e famiglie disagiate.

Ricordiamo il prossimo appuntamento dei Paracadutisti biellesi per le 15 di martedì 24 dicembre dove vestiti da Babbo Natale si lanceranno sullo stadio cittadino per portare a terra e distribuire ai bimbi presenti, dolci regali.