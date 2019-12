Presentazione dell'Open Day all'istituto di Gaglianico: "Insieme si può"

Lunedì 2 dicembre nella Sala Consigliare del Comune di Gaglianico si è tenuta la presentazione degli Open Day dell’Istituto Comprensivo che raggruppa le scuole di Gaglianico, Ponderano e Borriana. Presenti le istituzioni (il Sindaco di Gaglianico Paolo Maggia con l’Assessori Elda Chiocchetti e il consigliere Marianna Brocco; il Sindaco di Ponderano Roberto Locca con l’Assessore Ezio Conti; per Borriana il Sindaco Francesca Guerriero e l’Assessore Silvia Pezzana) e il corpo insegnante “capitanato” da Monica Finotti, primo collaboratore del Dirigente scolastico.

Per questa importante occasione l’Istituto Comprensivo si è presentato compatto a testimonianza di quanto sia fondamentale la scuola nella vita di un paese in quanto, come ha ricordato in apertura il Sindaco Maggia "i giovani che frequentano la scuola partecipano attivamente alla vita del Comune garantendone la sopravvivenza. E’ importante far capire alle nostre famiglie - prosegue - tutto il buono che abbiamo da offrire attraverso il nostro lavoro e quello del corpo docente. Quando un ragazzo 'migra' altrove per frequentare la scuola il territorio si impoverisce". E la scuola per prima ha risposto a questo accorato appello ricordando l’alta qualità della sua offerta. "L’Istituto Comprensivo accompagna i bambini dai 3 ai 14 anni - ricorda la Maestra Monica Finotti - quindi sentiamo forte la responsabilità non solo della loro istruzione ma anche della formazione, che possiamo garantire anche attraverso progetti gratuiti resi possibili grazie al sostegno delle Amministrazioni Comunali, della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione S. Paolo".

Nel settennio 2014-2020 le scuole dell’Istituto hanno potuto godere di PON (Programmi Operativi Nazionali) interamente finanziati dalla Comunità Europea per un totale di 195mila euro ottenuti grazie alla partecipazione a bandi peraltro sempre vinti. Accanto alla normale programmazione tanti sono i progetti extra proposti nei locali scolastici al termine delle lezioni che vanno da corsi di fotografia a corsi di difesa personale e sportivi, ampiamente illustrati dall’Assessore Conti. Inoltre tutte le scuole sono facilmente accessibili, in aree verdi, dotate di laboratori di informatica, di aule con LIMM, e per quanto riguarda la Scuola Secondaria insegnamento dell’inglese con possibilità di accesso al Trinity e dello Spagnolo come seconda lingua. Inoltre per le scuole dell’Infanzia e Primaria sono garantiti servizi di pre e post scuola e mensa interna.

Le date degli OPEN DAY:

Gaglianico:

Infanzia 7 gennaio dalle 17.30 alle 19.30;

Primaria 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30;

Secondaria 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30

Borriana:

Infanzia 9 gennaio dalle 17.30 alle 19.30;

Primaria 17 dicembre dalle 13.30

Ponderano: Infanzia 8 gennaio dalle 17.30 alle 19.30;

Primaria 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30;

Secondaria 7 dicembre dalle 9.30 alle 12.30