Anche a Vigliano una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Anche Vigliano ha la sua panchina rossa. L'amministrazione comunale l'ha inaugurata nel parco di piazza Avogadro di Collobiano sabato 30 novembre, alla presenza delle associazioni Voci di donne, Donne Nuove e Non sei sola.

La panchina invita a riflettere sulla vita tragicamente troncata di tante donne che sono state uccise per mano di chi diceva di amarle. Il progetto, ampio, che vede coinvolti numerosi enti e fondazioni nel Biellese, ha dato origine a un fitto calendario di appuntamenti con iniziative educative dedicate alla popolazione più giovane.

Quella di Vigliano è la quinta panchina inaugurata in questo mese di novembre, dedicato interamente a questo tema di estrema attualità, visto che le vittime di violenza di genere sono più numerose in questo 2019 rispetto all'anno precedente.

Fra le iniziative culturali, lo spettacolo di Lucilla Giagnoni, dal titolo "Magnificat", portato in scena lo stesso sabato 30 novembre e proposto dall'Associazione Voci di Donne. Il 7 dicembre nuovo spettacolo dedicato al mondo femminile, il concerto del pianista Emiliano Toso, dal titolo "Donne in rinascita", proposto dall'Associazione Non Sei Sola.