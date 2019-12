Estratti i biglietti vincenti della lotteria del Fondo Edo Tempia

È il biglietto 09580 ad aggiudicarsi il primo premio dell'edizione 2019 della lotteria del Fondo Edo Tempia. Il fortunato vincitore porterà a casa un orologio Mont Blanc, offerto dalla gioielleria Stefano Pivano di via Italia 14 a Biella. L'estrazione si è svolta nel pomeriggio di martedì 3 dicembre nella sede di via Malta 3, alla presenza del consigliere comunale Giovanni Dantonia che ha redatto il verbale come da regolamento e sotto gli occhi attenti di Donatella Fantone, che quest'anno ha coordinato la vendita dei tagliandi.

«Ringrazio lei e tutti i volontari che si sono spesi per questa iniziativa» ha commentato la presidente della Fondazione Tempia Viola Erdini, a sua volta presente nelle vesti di “estrattrice”. Quest'anno il numero dei biglietti venduti è arrivato a quota 27.284 e i fondi raccolti finanzieranno il servizio di cure palliative domiciliari.

Ecco l'elenco dei biglietti che hanno vinto i restanti 89 premi. 2° premio (orecchini in oro e pietre con maschera etnica, gioielleria Boglietti Biella) – numero 06445 3° premio (orologio donna Lucien Rochat in acciaio, gioielleria Boglietti 2, Biella) – numero 02944 4° premio (cardigan in seta, Santabarbara Biella) – numero 18893 5° premio (plaid in cashmere e seta, F.lli Piacenza Pollone) – numero 27556 6° premio (collana perle coltivate e argento, gioielleria Stefano Pivano Biella) – numero 07155 7° premio (orologio Bulova Classic, Dei Mellini Biella) – numero 07834 8° premio (borsa donna Michael Kors, Minola Biella) – numero 28857 9° premio (borsa Scervino in pelle, Isella Biella) – numero 29389 10° premio (stola in cashmere, F.lli Piacenza Pollone) – numero 24821 11° premio (parure collana e orecchini Pianegonda) – numero 04719 12° premio (occhiali da sole “Dolce e Gabbana”, ottica Molineris Biella) – numero 23816 13° premio (smartphone Asus Zenfone 4, Penta Elettronica Biella) – numero 17592 14° premio (occhiali da sole “Tommy Hilfiger”, ottica Molineris Biella) – numero 16932 15° premio (omaggio piante e fiori da 150 euro, Vilflora Verrone) – numero 02962

16° premio (Mantico Memo Zayno) – numero 04313 17° premio (pashmina in cashmere, F.lli Piacenza Pollone) – numero 08267 18° premio (pashmina in cashmere, F.lli Piacenza Pollone) – numero 19038 19° premio (camicia donna Cleofe, Il Setaccio Biella) – numero 42002 20° premio (piumino matrimoniale Somma, Ca’Brio Biella) – numero 40600 21° premio (borsa Naj Oleari) – numero 19495 22° premio (occhiali da sole moda estate, ottica Zonco Ponzone-Valdilana) – numero 10326 23° premio (occhiali Oakley, ottica Longhi Biella) – numero 28058 24° premio (pile Napapijri, Ski Sises Biella) – numero 08516 25° premio (sciarpa in seta, F.lli Piacenza Pollone) – numero 24667 26° premio (orologio Gucci) – numero 20672 27° premio (bracciale uomo, gioielleria Lachi Ponzone-Valdilana) – numero 30479 28° premio (bracciale uomo, gioielleria Lachi Ponzone-Valdilana) – numero 10839 29° premio (iPod) – numero 27275 30° premio (orologio Quarz) – numero 19720 31° premio (girocollo uomo Morellato, gioielleria Lachi Ponzone-Valdilana) – numero 03476 32° premio (abbonamento Edilnol Pallacanestro Biella per 2 persone) – numero 17433 33° premio (abbonamento Edilnol Pallacanestro Biella per 2 persone) – numero 24062 34° premio (paiolo in rame Linea Chef, Casastile Cavaglià) – numero 24428 35° premio (corso pattinaggio di due mesi per bimbi 5-12 anni, Bi Roller Pattinaggio Biella) – numero 00166

36° premio (valigia, BiellaScarpe ConTè Gaglianico) – numero 24927 37° premio (macchina del caffè a capsule, Elettrodomestici Molino Valdilana) – numero 20345 38° premio (misuratore glicemia, parafarmacia I Giardini Biella) – numero 42004 39° premio (buono per due aperitivi, Loft café Biella) – numero 07638 40° premio (buono aperitivo per due persone, macelleria & cucina Aiazzone Biella) – numero 42034 41° premio (valigia medium size silver) – numero 14902 42° premio (omaggio da 50 €, lanificio Angelico Gaglianico) – numero 40823 43° premio (omaggio da 50 €, lanificio Angelico Gaglianico) – numero 11854 44° premio (omaggio da 50 €, lanificio Angelico Gaglianico) – numero 22146 45° premio (omaggio da 50 €, lanificio Angelico Gaglianico) – numero 11864 46° premio (omaggio da 50 €, lanificio Angelico Gaglianico) – numero 14601 47° premio (servizio fototessere, Fotogramma Ponzone-Valdilana) – numero 28968 48° premio (buono 25 euro, macelleria Mosca Biella) – numero 06693 49° premio (buono 25 euro, macelleria Mosca Biella) – numero 42224

50° premio (buono 25 euro, macelleria Mosca Biella) – numero 26304 51° premio (buono 25 euro, macelleria Mosca Biella) – numero 10495 52° premio (servizio fototessere, Fotogramma Ponzone-Valdilana) – numero 16060 53° premio (buono 25 euro, ristorante Boglietti Biella) – numero 10357 54° premio (buono 25 euro, ristorante Boglietti Biella) – numero 14940 55° premio (buono acquisto 25 euro, Roppolo carni) – numero 01958 56° premio (buono acquisto 25 euro, Roppolo carni) – numero 15018 57° premio (cassa birra Menabrea La 150°, birrificio Menabrea Biella) – numero 22209 58° premio (cassa birra Menabrea La 150°, birrificio Menabrea Biella) – numero 40488 59° premio (cassa birra Menabrea La 150°, birrificio Menabrea Biella) – numero 15040 60° premio (buono per pizza, bibita e dolce per due persone, pizzeria Da Vik Biella) – numero 21467 61° premio (buono per un pranzo per due persone, Interno 21 Biella) – numero 24140 62° premio (buono colazione, Interno 21 Biella) – numero 19678 63° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 24728 64° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 24766 65° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 09880 66° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 02208 67° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 01755 68° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 03571 69° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 11519

70° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 14322 71° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 08434 72° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 28908 73° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 40968 74° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 05604 75° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 10730 76° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 18656 77° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 22961 78° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 29931 79° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 08525

80° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 06481 81° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 40716 82° premio (confezione regalo Bottega Verde) – numero 02684 83° premio (buono per pizza, bibita e dolce per due persone, pizzeria Da Vik Biella) – numero 18637 84° premio (cofanetto 5 cd Beethoven) – numero 08265 85° premio (cofanetto 5 cd Mozart) – numero 09308 86° premio (cofanetto 10 cd "10 grandi serate a La Scala") – numero 40760 87° premio (spazzola per capelli Braun, elettrodomestici Molino Valdilana) – numero 28981 88° premio (cofanetto 4 cd "Sinfonie di Schubert") – numero 03757 89° premio (cofanetto 14 cd "Sinfonie di Mahler") – numero 18385 90° premio (calzino Moda, Baffalobilla Biella) – numero 25165.