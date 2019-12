Studenti Valdilana fino ad Auschwitz con il Comune: "Teatrino a Biella con Segre non fa per noi"

'Camminare verso i luoghi della Memoria', questo il progetto del comune di Valdilana insieme ai ragazzi delle scuole medie. "Ormai viviamo in tempi difficili - commenta l'assessore alla cultura Carlo Grosso -, tempi nei quali si percepisce un crescente clima di intolleranza e odio che è arrivato fino alla Senatrice Liliana Segre. Lei non ha necessità di difese, la sua vita e la sua infanzia parlano già per lei. Per avvicinare i ragazzi a conoscere veramente le sofferenze e ingiustizie perpetrate in quegli anni abbiamo pensato a un percorso insieme agli insegnanti, che li porterà fino ad Auschwitz".

L'Amministrazione comunale di Valdilana, volendo tenere alta l'attenzione su questi temi, ha proposto ai dirigenti scolastici un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole medie, per far si che possano 'Camminare verso i luoghi della memoria'. Un percorso che prevede la conoscenza, lo studio, l'esperienza e la visita del campo di concentramento di Auschwitz. I dirigenti hanno accettato la proposta avanzata dal Sindaco Mario Carli e il Comune di Valdilana contribuirà anche con lo stanziamento di risorse economiche.

"In queste settimane la città capoluogo della Provincia di Biella - commentano assessore e sindaco - , che dovrebbe essere punto di riferimento morale e istituzionale per gli altri comuni biellesi, ha inscenato un teatrino che non fa per noi e auspichiamo sia ormai alle battute finali, visto l'impatto mediatico che questo ha avuto a livello nazionale". Intanto la senatrice non ha ancora espresso un parere sulla cittadinanza concessa dal capoluogo.