M5S, 10 piccoli aceri per la città di Biella

Il Movimento 5 Stelle Biella informa che l'evento "Alberi per il futuro" rimandato per maltempo, verrà recuperato sabato 7 dicembre alle 10.30. Come da programma, precedentemente diffuso, verranno interrati dieci piccoli aceri all'incrocio tra Viale Casalvolone e Corso 53° Fanteria.

“Invitiamo i cittadini a partecipare con noi all'iniziativa e mettere radici nel futuro, per noi e per i nostri figli, in una città più ricca di ossigeno – spiegano - Nel pomeriggio il M5S biellese sarà presente dalle 14.30 alle 18.30 con un banchetto informativo dentro all'Esselunga (di fianco alla scala mobile) per dialogare con i cittadini. Sarà inoltre possibile firmare a favore della mozione contro la realizzazione della discarica di amianto a sostegno del Comitato Salussola Ambiente è futuro. Ricordiamo, inoltre che la raccolta firme è attiva tutti i giorni presso il Bar Malibù di Rosalba Gaudelli in Corso Dante Alighieri n. 9 a Biella”.