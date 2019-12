Apre la Casa della Salute al The Place

Alle porte di Biella, a fianco del luxury outlet The Place, dove sono presenti i marchi Ermenegildo Zegna e Agnona, il 12 Dicembre prenderanno il via le attività sanitarie del moderno Poliambulatorio Specialistico Diagnostico gestito dal Gruppo Casa della Salute, già presente in Liguria (Genova, Busalla, Albenga) e in Piemonte (Alessandria).

Nella nuova struttura sanitaria, che vede tra i promotori il Gruppo Ermenegildo Zegna, verranno assicurate prestazioni di diagnostica per immagini (tra cui: Risonanza Magnetica Alto Campo, TC, ecografie, radiologia tradizionale, mammografie, tomosintesi), visite specialistiche e prestazioni di odontoiatria. Prossimamente anche punto prelievi, medicina sportiva, terapie di fisioterapia e rieducazione funzionale. Il Poliambulatorio a regime occuperà 12 addetti, oltre al personale medico, e sarà aperto dal Lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 20:00. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente tramite il sito www.casasalute.eu o scrivendo a info@casasalute.eu, oppure telefonicamente chiamando lo 015 9248070. Grazie ad un modello organizzativo basato su avanzate tecnologie, le persone che accederanno ai servizi pagheranno un costo inferiore al ticket fissato dal Servizio Sanitario Regionale per alcune specialità quali: Diagnostica per Immagini e Cardiologia. In particolare, per la prestazione di Risonanza Magnetica Alto Campo, il paziente potrà risparmiare € 21 rispetto al costo del ticket pubblico in Piemonte.

“Casa della Salute apre anche a Biella come nona sede del Gruppo con un autorevole partner come il Gruppo Ermenegildo Zegna - dichiara Marco Fertonani, Amministratore Delegato del Gruppo Casa della Salute -, che ringrazio per la fiducia nei nostri confronti. Vogliamo porci sul territorio come partner di riferimento sanitario per tutti i cittadini che hanno bisogno di accedere a prestazioni sanitarie di alta qualità a tariffe accessibili”. “Il nostro sostegno al progetto - spiega Ermenegildo Zegna, Amministratore Delegato dell’omonimo Gruppo -, oltre che rispondere al nostro consolidato impegno per lo sviluppo economico e sociale del territorio d’origine, è finalizzato anche a realizzare uno strumento di welfare aziendale per i dipendenti del Gruppo”.

Casa della Salute, non essendo convenzionata con il Servizio Sanitario, non riceverà rimborsi per le prestazioni effettuate, con un evidente risparmio per la spesa pubblica. Assieme alla proprietà di Casa della Salute, che avrà il controllo della società e la responsabilità gestionale, partecipano alla compagine il Gruppo Ermenegildo Zegna e l’Ing. Rosario Bifulco, che vanta una lunga e ampia esperienza manageriale e imprenditoriale in ambito sanitario, a partire dalla fondazione e realizzazione del gruppo ospedaliero Humanitas. “Questa iniziativa di sanita privata - conclude Rosario Bifulco - permetterà ai cittadini del territorio di usufruire di prestazioni sanitarie di qualità (a tariffe accessibili) nell’ottica di sussidiarietà con il Sistema Sanitario Nazionale”.