Donato: Da Ca D’Jolanda un pranzo di Natale "con i fiocchi"

Un locale accogliente e famigliare, in cui “la Giuly” saprà mettervi a proprio agio, per un pranzo di Natale degno di questa festività. E' il ristorante Ca D’Jolanda, situato nella splendida zona della Valle Elvo, a Donato. Adatto ad accogliere pranzi e cene per festeggiare momenti importanti, Ca D’Jolanda è il posto ideale per serate a tema, cerimonie ed eventi di vario genere.

Tra gli antipasti troviamo: prosciutto crudo con spiedino di frutta di stagione, insalata di carne cruda, cuore di Palma in salsa tartara, vol-au-vent con fonduta di funghi porcini, Castelmagno con marmellata di Tropea.

Per i primi, invece, risottino con castagne e speck, plin al tartufo conditi con burro.

Dopo aver gustato i primi piatti verrà servito un sorbetto, per preparare le papille gustative alla portata del secondo piatto, composto da Tenerone di bue al forno con spinaci al burro e patate al forno.

Il dessert, immancabile per concludere un ottimo pranzo di Natale, sarà quest'anno il panettone con crema al mascarpone.

Tutto accompagnato dal vino in bottiglia rosso e bianco, acqua e caffè.

Il prezzo, a persona, è di € 35,00.

Inoltre, per assaporare un assggio dell'atmosfera natalizia, Ca D'Jolanda vi aspetta alla cena della bagna cauda per venerdì 6 dicembre.

Per info e prenotazioni: 015 6411036

Ca D'Jolanda è in Via Martiri della Libertà, 31 a Donato.