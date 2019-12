Volley under 16, prima vittoria dell'Occhieppese ai danni della Gaglianico Volley School

È della Carrozzeria Ab Occhieppese il derby del girone di ritorno Under 16 contro Gaglianico Volley School, valevole per l'ottava giornata di campionato girone D. Dopo un primo set in sordina vinto dalla squadra ospite 21 a 25 le ragazze bianco/rosse affrontano gli altri set con determinazione e grinta. Ad aggiudicarsi i 3 punti è la squadra di casa che grazie ad una buona prestazione di gruppo vince i set successivi, incassando la prima vittoria stagionale, ben augurante per il futuro.

Carrozzeria Ab Occhieppese -Gaglianico 3-1

Parziali: (21-25, 25-22, 25-19, 25-21).

Occhieppese: Bortolan, Brusasca, Buratti, Casellato, Fabris, Gavietto, Gualtierotti, Masciavè, Mercandino, Oldrini, Prina Della Tallia, Tamburelli. All. Nalin, secondo Scarpulla.

Classifica: Pavic 14, Valsesia 11, Acquatec Virtus Biella 8, Gaglianico Volley School 7, Volleycresc 7, Occhieppese 4.