Taekwondo: New Generation in alto con il cossatese Samuele Giardina FOTO

Nel week end del 31 novembre si sono disputati a Busto Arsizio i Campionati Italiani dedicati alle categorie cadetti e junior cinture rosse di taekwondo. A questo importante evento nazionale hanno partecipato tre atleti della New Generation e non sono mancate le soddisfazioni: Samuele Giardina, cossatese, classe 2004, ha guadagnato il secondo posto assoluto nella categoria junior -55 kg ed è ora vice campione italiano. Traguardo importantissimo raggiunto in una categoria molto numerosa (21 atleti) e dopo aver vinto 3 combattimenti con lucidità e determinazione, un risultato molto importante di cui la società è estremamente soddisfatta.

"Questo grande risultato ci fa capire che siamo sulla strada giusta: dopo l'oro di Matteo Bonino a Bari nel 2017 e il bronzo di Alessandra Coda ad Ancona ai penultimi Campionati Italiani, arriva anche questo bellissimo argento di Samuele Giardina. Questo ci conferma che il lavoro che stiamo facendo con i nostri ragazzi sta dando i suoi frutti, negli ultimi tre campionati italiani siamo riusciti sempre ad andare a podio" commenta il direttore tecnico Stefano Moi che ha seguito i ragazzi in gara.

Inoltre buone le prestazioni del cossatese Enea Umilio e del biellese Lorenzo Prina Mello: il primo (categoria junior -68) vince le eliminatorie e passa ai quarti di finale perdendo contro il vincitore della sua categoria, mentre il secondo (categoria junior -73) non passa i quarti di finale per un solo punto di distacco dal suo avversario, ad un passo dal bronzo. Assente per infortunio Camilla Zhukova categoria cadetti. La società si complimenta con gli atleti e i tecnici per questi risultati e ringrazia le famiglie e tutti i sostenitori della squadra che come sempre sono stati presenti con grande coinvolgimento e tifo.