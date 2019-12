Rugby: Raduno a Biella per la Nazionale Under 20 prima del test match con Grenoble

Giovedì 12 dicembre, la Nazionale Under 20 si troverà a Biella prima di partire alla volta della Francia dove, sabato 14, giocherà un Test Match con Grenoble. Dopo il pernotto in città, gli Azzurrini terranno una seduta di allenamento presso la Cittadella del Rugby di Biella e dopo il pranzo in club house, si dirigeranno oltralpe.

Il presidente del Biella Rugby Vittorio Musso: “Il ritiro della Nazionale Under 20 qui a Biella rientra nel programma di collaborazione che il club ha con la Federazione Italiana Rugby che ultimamente abbiamo cercato di rafforzare. L’impianto è ormai finito al 90%, abbiamo la tribuna, si tratta ora di veicolare sempre di più iniziative prese con la Fir per ospitare le squadre Nazionali giovanili. Questo raduno è antecedente una gara che si disputerà in Francia, quindi Biella è una città di passaggio dalle Accademie verso la Francia. L’obiettivo a questo punto è di verificare lo stato complessivo del nostro impianto per cercare di appoggiare quante più iniziative come questa nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Argomento che era già stato discusso con l’amministrazione Cavicchioli e che abbiamo ripreso con l’amministrazione Corradino. È chiaro che la collaborazione tra noi e il Comune deve essere incrementata se vogliamo fare degli interventi di manutenzione straordinaria sui campi nei prossimi mesi. Queste iniziative della Fir, mi auguro siano lo stimolo giusto per l’amministrazione e per noi, per continuare a migliorare il nostro impianto”.