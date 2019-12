Le corse podistiche dal 2 all'8 dicembre, l'Olimpia Trail compie 7 anni

Data: 08/12/2019

La Corsa degli Elfi

Percorso di circa 5 km

Ore: 8:30 (ritrovo) – 10:00 (partenza)

Località: Candelo (BI) – CONAD

Tipologia: Non competitiva – Libera

Iscrizioni: € 5 (adulti) - € 3 (bambini)

Info: vc012@fidal.it – 339 6257800



7° edizione “Olimpia Trail”

Percorso di 19 km / 7 km

Ore: 8:00 (ritrovo) – 9:30 (partenza)

Località: Dorzano (BI) – Via Salione 1

Tipologia: Non competitiva e camminata

Iscrizioni:

Pre-iscrizioni: € 12 (19 km) - € 5 (7 km)

Giorno gara: € 15 (19 km) - € 7 (7 km)

Info: 338 7651565 – 347 9707174 – 333 9115148