Basket femminile: Bfb under 16 a valanga anche a Moncalieri

Ancora una vittoria di larga misura per l'Under 16 del Basket Femminile Biellese guidata da Luca Antona. Dopo aver rifilato nella scorsa giornata tanti punti alla capolista Cuneo quanti ne avevano subiti le cuneesi fino ad allora, questa volta a subire un 62 a 31 è stata niente meno che la blasonata Moncalieri. La Bfb si conferma il miglior attacco della stagione, ma soprattutto aggancia, almeno temporaneamente, il secondo posto, dietro alla fortissima Ivrea, che aveva superato Biella di un solo punto.

Il periodo magico della squadra biellese continua quindi sul parquet di Moncalieri, dove ha saputo correggere una partita iniziata in modo blando. Primo quarto soft, sia in attacco che in difesa, con Biella che chiude avanti di uno. Nel secondo periodo è Elisa Gentile, con 7 punti consecutivi, a dare la svolta e scavare il primo solco. Ma nei due quarti centrali è anche grande difesa biellese, guidata da Giulia Simonetti, che concede in 20 minuti solo 8 punti. Alla fine della terza frazione il risultato è già in ghiaccio. 47 a 21 per Biella che deve solo amministrare l'ultimo periodo. Ancora un'ottima prova corale, ma che dovrà essere ripetuta sabato prossimo in casa contro la fortissima Arona, che occupa il secondo posto in classifica a pari punti della formazione biellese.

AKRONOS MONCALIERI - BFB UNDER 16: 31 - 61 (13-14/17-31/21-47).

Bfb: Zanforlini 8, Simonetti 4, Gentile 7, Arco 14, Antonello, Habti 8, Peron 10, Peretti 11, Fontanelli. All. Antona.