Incontro a Biella con l'assessore regionale Andrea Tronzano: “Imprenditori sono una risorsa” FOTO

Davanti ad una platea di amministratori locali, rappresentanti di categoria, parti sociali e cittadini, venerdì sera si è svolto l’incontro con l’assessore regionale di Forza Italia con delega al bilancio, finanze sviluppo e programmazione delle piccole e medie imprese, Andrea Tronzano. Tanti sono stati i temi trattati, con interventi di aperto confronto da parte dei sindaci del territorio, che hanno rimarcato l’esigenza di un canale diretto con la Regione e dello sblocco dei fondi per il nuovo ponte sul Fiume Cervo all’altezza di Castelletto, del Presidente e Vicepresidente di CNA Pirali e Antonello, dei segretari di Cgil e Cisl Boffa Sandalina e Bonpan e del Presidente di Città Studi Pellerey.

L’assessore Tronzano ha delineato quali sono gli obbiettivi, connotati anche da una diverso approccio etico, del suo assessorato e dell’amministrazione Cirio che in questi,circa,sei mesi di governo ha iniziato a porre le basi per le future politiche regionali quali la lotta contro la desertificazione delle professionalità del territorio, il rilancio dei poli tecnologici e di ricerca per perseguire le finalità di innovazione tecnologica e innovazione del prodotto, trattare con l’Europa per le esigenze dei territori, dove la Regione possa essere quel programmatore e quell’interlocutore con le diverse istanze creando rete tra le filiere, anche con diverse specificità.

Atti concreti come la riduzione dell’IRAP nella sua quota regionale, sgravi su assunzioni,l’elaborazione di un fondo salva imprese, contratti di insediamento sono segnali di accoglienza del tessuto imprenditoriale, che come ha sostenuto l’assessore Tronzano “ gli imprenditori sono una risorsa non un problema “. Sono inoltre intervenuti all’incontro Alberto Fenoglio, coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, il capogruppo in consiglio comunale di Biella Alberto Perini e il deputato e vice coordinatore regionale Roberto Pella.