Assessore Elena Chiorino in visita al Cnos Fap di Vigliano: "Esempio virtuoso"

L’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino, ha visitato, stamane, la sede del CNOS-FAP di Vigliano Biellese, centro di formazione salesiano di eccellenza che eroga corsi di qualifica e diploma professionale e che prepara i ragazzi al mondo del lavoro grazie alla formazione in alcune delle professionalità più ricercate sul mercato. Il CNOS-FAP rappresenta infatti una vera e propria eccellenza per quanto riguarda gli insegnamenti in termoidraulica, impianti elettrici, meccanica industriale e acconciatura. L’assessore, accompagnata da don Genesio Tarasco, direttore dell’opera salesiana, don Stefano Colombo, già direttore generale di CNOS-FAP Regione Piemonte, Roberto Battistella, direttore della sede operativa di Vigliano e dal professor Stefano Ceffa, ha incontrato i ragazzi e visitato i grandi spazi adibiti a laboratorio, in cui vengono insegnate sul campo le varie professioni.

"Oggi - ha spiegato Chiorino ai ragazzi - le aziende sono alla ricerca di figure professionali formate, che spesso non sono presenti sul mercato. I vostri studi, la vostra pratica, unita alla bontà dei consigli e degli insegnamenti dei vostri docenti saranno fondamentali per il futuro e per farvi trovare pronti dal mondo del lavoro. Compito della politica deve essere quello di aiutare i ragazzi a concretizzare i propri sogni e le proprie ambizioni. Per questo abbiamo deciso di investire con forza sulla formazione a tutti i livelli, dalle scuole professionali, agli Its fino alla formazione continua e alle lauree professionalizzanti, senza dimenticare l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro".

Chiorino ha poi visitato l’Istituto, in cui sono presenti macchinari all’avanguardia come le macchine a controllo numerico per la lavorazione dei metalli e i padiglioni in cui vengono insegnate le varie tecniche professionali. "Esprimo la mia sincera gratitudine per una visita tanto gradita quanto famigliare - ha detto Stefano Ceffa - . Percepire in modo così diretto e sincero la presenza della Regione e la stima che le istituzioni hanno per il sistema della Formazione Professionale è certo motivo di orgoglio ma anche motivazione a fare sempre meglio. I ragazzi sono stati colpiti dalla confidenza e dalla vicinanza con cui l’assessore si è avvicinata a loro e ai loro ambiti tanto variegati. Indubbiamente oggi per il Cnos Fap di Vigliano è stata una giornata che rimarrà nella storia".