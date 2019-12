Per passare una serata in allegria e far conoscere la sede biellese dell'Antincendi Boschivi, gli uomini e donne che compongono la squadra, vi aspettano sabato 14 dicembre, alle 20, nella sede di via Santa Barbara, sotto i capannoni del mercato ortofrutticolo, di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco, per una gustosa bagna cauda aperta a tutti.

Le prenotazioni devono pervenire al n. 3713457080