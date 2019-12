Assegnate cinque borse di studio per la XXX edizione del Biella Master

Venerdì 29 novembre il Consiglio della Fondazione, presieduto da Luciano Barbera e con la presenza del Direttore Ing. Giovanni Schiapparelli, ha selezionato i laureati che daranno vita alla XXX edizione del Biella Master delle Fibre Nobili. La Fondazione ha voluto confermare l’investimento nella formazione nel settore tessile/abbigliamento, assegnando le borse di studio a cinque giovani allievi che hanno superato brillantemente le prove di selezione, al termine di un corso propedeutico di quattro settimane intense, impegnative e ricche di esperienze.

I nuovi masterini che a gennaio inizieranno il corso sono: Michele Castello, 23 anni di Milano, laureato presso Accademia di Belle Arti di Milano; Lorenzo Cirillo, 22 anni di Roma, laurea in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Torino; Matilde Coppo, 23 anni di Novara, laurea in Fashion Design presso l’Istituto Secoli di Milano; Letizia Di Battista, 23 anni di Pescara, laurea in Fashion and Textile Design presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata; Martina Mastropierro, 28 anni di Verona, laurea in Storia e Critica dell’Arte presso la Statale di Milano e Master in Fashion Marketing.

Il loro percorso di alta specializzazione inizierà a gennaio 2020: si alterneranno lezioni in aula a stage presso i più importanti produttori della filiera tessile – abbigliamento italiani, a cui faranno seguito, per completare la loro preparazione, stage all’estero in Australia, Nuova Zelanda, Perù, Stati Uniti, Cina, Giappone e Regno Unito. Un itinerario formativo unico al mondo che i giovani laureati percorreranno passo dopo passo in ambienti lavorativi altamente qualificati, ricchi di stimoli e coinvolgenti.