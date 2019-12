Dal Nord Ovest - Tremendo schianto sulle strade: un uomo in rianimazione

Tremendo frontale, intorno alle 12,30 di lunedì, a Greggio, lungo la provinciale 594 per Gattinara. Poco dopo lo svincolo per l'autostrada, si sono scontrati un auto-furgonato Jumper e una Polo Volkswagen finita fuori strada completamente distrutta. Per estrarre il conducente è stato necessario far intervenire una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli che ha estratto il passeggero dell'auto che risultava incastrato e gravemente ferito.

Con l'ausilio del personale del 118 l'uomo è stato stabilizzato e affidato all'elisoccorso che lo trasportato al Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice rosso. L'uomo è in rianimazione. L'arteria stradale è stata chiusa al traffico in attesa dei rilievi da parte delle forze dell'ordine che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente.