Chiusa la strada provinciale 419 Settimo Vittone. Il sindaco Filoni chiede urgente incontro con la Provincia

Una situazione per la quale richiede un incontro urgente. La chiusura della "Settimo Vittone ha suscitato diverse lamentele da parte di residenti a Mongrando e utenti della strada provinciale. Per questi motivi di sicurezza il sindaco Antonio Filoni ha richiesto un immediato confronto con il presidente e i tecnici dell'ente per cercare una soluzione al problema. Ecco di seguito la lettera inviata dal primo cittadino al presidente Gianluca Foglia Barbisin.

A seguito della chiusura urgente della S.P. 419 "Settimo Vittone" effettuata dalla Provincia di Biella a seguito degli eventi atmosferici dei giorni scorsi e la deviazione del transito sia leggero che pesante all'interno del centro abitato sulla S.P. 405, sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei residenti delle frazioni di San Lorenzo, Ruta e Graziano che lamentano difficoltà oggettive di sicurezza e da cittadini Biellesi pendolari, che portano in evidenza il forte disagio nel recarsi sul luogo di lavoro. Pertanto si richiede urgentemente un incontro con il presidente e i tecnici provinciali al fine di coordinare le iniziative da attuare per risolvere nell'immediato le gravi problematiche che si stanno verificando a seguito di quanto sopra indicato. Do la mia disponibilità incondizionata nei giorni di lunedì 9 e 16 dicembre in qualunque orario.