Camion "infila" un guardrail in superstrada, conducente salvo FOTO

Aggiornamento delle 11:

Il conducente è un operaio 38enne di Biella che, nel tentativo di recuperare il navigatore caduto a terra, si è distratto ed è finito contro il guardrail. La sbarra ha tranciato il mezzo, penetrando fino quasi all'interno dell'abitacolo. Nessuna ferita per l'uomo se non un grande spavento. Insieme agli operatori sanitari, intervenuti per precauzione, c'erano i carabinieri della stazione di Vigliano che si sono occupati di rilievi e viabilità.

Il fatto

Incidente in superstrada, verso Cossato, alle 9,30 di questa mattina 2 dicembre, tra i comuni di Valdengo e Vigliano. Da alcune testimonianze appena ricevute, un camion sarebbe uscito di strada infilando il guardrail per entrare nel motore del mezzo, un incidente molto simile a quello avvenuto il 12 giugno scorso ad un furgone (LEGGI ANCHE L'ARTICOLO). Al momento non si hanno notizie certe sulle condizioni del guidatore. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti insieme al personale dell'ambulanza del 118 che si è occupato del conducente. Seguiranno aggiornamenti.