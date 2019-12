Bloccati sulle montagne biellesi, donna in ipotermia salvata dal Soccorso Alpino

Si è concluso intorno a mezzanotte l'intervento del Soccorso Alpino per recuperare un uomo e una donna che nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre, sono rimasti bloccati dal maltempo durante un'escursione in montagna. La coppia sarebbe scesa dal Colle del Monte Mucrone verso la Valle Elvo, per poi lanciare l'allarme ai soccorsi perché non riuscivano più a procedere. Raggiunti dal ponte Cabrin, sono stati soccorsi da tre squadre del Soccorso Alpino biellese: la donna, in ipotermia a forza di stare al freddo, è stata trasportata a valle in barella per poi essere affidata alle cure del 118. L'uomo, invece, non avrebbe riportato gravi conseguenze.