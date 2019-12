Biella, perde il controllo del furgone, passa sopra la rotonda, abbatte la cartellonistica e finisce nel fosso

Poteva avere un epilogo ben diverso l'incidente successo stamattina alle 7,15 a Biella. Un furgone stava percorrendo via Oremo quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, arrivato alla rotatoria con via Piacenza direzione Ponderano, l'autista ha perso il controllo del furgone è passato sopra la stessa abbattendo diversi cartelli stradale per terminare la corsa nel fossato. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e non sono stati colpiti altri veicolo. Traffico rallentato.