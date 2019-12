Le Stelle di Natale contro la leucemia, anche a Biella si rinnova il tradizionale appuntamento

Il 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie). L'iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, si svolgerà in 4800 piazze italiane grazie all’impegno di migliaia di volontari. Come per le edizioni passate i volontari di AIL Biella Fondazione Clelio Angelino, saranno presenti nelle piazze del Biellese e grazie al loro prezioso aiuto offriranno una piantina natalizia, caratterizzata dal logo AIL, a chi donerà un contributo minimo di 12 euro.

Quest’anno inoltre nel banchetto in occasione dei “50 anni AIL”, saranno presenti le scatole di cioccolatini “sogni di cioccolato”. La manifestazione in questi anni ha permesso di raccogliere importanti fondi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca e Assistenza di alto valore scientifico e sociale contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere i progetti di Fondazione Angelino, sezione AIL della provincia di Biella, tra cui l’Assistenza Domiciliare e il Progetto Bambini.

La fondazione opera da più vent’anni nel settore dell’ematologia e dell’emato-oncologia con interventi di assistenza e cura ai malati e promuove attività di studio e ricerca su queste patologie, collabora attivamente con l’ASL di Biella in particolare con l'Ematologia, l’Anatomia Patologica, e le Cure Palliative. I volontari della Fondazione saranno presenti con le Stelle AIL a Biella in via Italia vicino la chiesa della SS. Trinità nei giorni 6, 7 e 8; a Cossato sabato 7 e domenica 8 in piazza della Chiesa; a Valdilana Vallemosso sabato 7 al mattino in piazza Alpini d’Italia; a Valdilana Crocemosso domenica 8 al mattino in piazza della Chiesa; a Zimone domenica 8 al mattino in piazzale Alpini d’Italia. Nelle postazioni di Biella e Cossato, si potranno trovare i “sogni di cioccolato”.

Per informazioni si può chiamare il numero 015 1515 3138 o visitare il sito www.fondazioneangelino.it.