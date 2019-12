Il Natale Nel Cuore di Biella raggiunge il Piazzo. All'orizzonte cori e voci per grandi e piccini FOTO

Calendario ricco di programmi al Piazzo per il Natale Nel Cuore di Biella. Sabato 30 novembre genitori e bambini della materna ed elementari del Piazzo si sono ritrovati per addobbare il borgo storico e appendere il calendario dell’Avvento. Un disegno diverso ogni giorno che permetterà ai residenti di vivere sempre di più l’atmosfera natalizia. Ma gli appuntamenti non terminano certamente qui: domenica 8 dicembre, dalle 15, andrà in scena la prima edizione di Voci di Natale a Piazza Cisterna. “Le voci di piccoli e grandi canteranno insieme le canzoni di Natale per uno degli eventi più emozionanti del periodo natalizio – spiegano i membri dell'associazione Noi Del Piazzo - si tratta di Voci di Natale, una rassegna di cori che si alterneranno per divertire grandi e piccini”.

Si esibiranno i Cuorincoro, gruppo di studenti dell'istituto comprensivo di Gaglianico che partecipano all’attività affrontando un lavoro sulla vocalità complesso e impegnativo, ma anche molto coinvolgente.A seguire i Voceversa, gruppo vocale nato nel novembre 2002 a Biella che ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all'estero. Ha partecipato al concorso internazionale di Gorizia, al festival internazionale di canto corale di Misckolc, alla rassegna di musica sacra di Ravenna in collaborazione con il gruppo Ars Teatrando, ha al suo attivo 2 CD ed è composto da 7 cantanti.E infine il coro Gospel e Dintorni. Questo coro nasce nel 1999 ed è formato da più di 30 elementi tra coristi e musicisti; ha al suo attivo più di 100 concerti in tutta Italia. Il gruppo propone uno spettacolo accattivante e sempre nuovo, capace di coinvolgere il pubblico grazie all'energia che sprigiona con la sua musica e i suoi colori sia quando interpreta brani gospel tradizionali o tratti da colonne sonore famose (es. Sister Act), sia quando interpreta brani natalizi classici o moderni.