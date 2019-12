Cossato: Inglese potenziato e lettura di libri, sempre più progetti per la scuola Parlamento

La scuola primaria Parlamento di Cossato, grazie alla collaborazione con la scuola Bell Beyond, ha attivato un progetto di potenziamento full immersion, della lingua inglese coinvolgendo tutte le classi per un’intera settimana.

Le attività sono state svolte dall’insegnante madrelingua Lewis, il quale ha coinvolto bambini ed insegnanti attraverso lezioni CLIL, su alcune tematiche motivanti ed accattivanti, tra cui supereroi, mostri, salvaguardia dell’ambiente… Gli alunni hanno partecipato attivamente e sono stati motivati attraverso attività di roleplaying, circle time, cooperative learning e tutoring tra pari, in modo tale da rafforzare e consolidare la comprensione, la pronuncia e l’ascolto della lingua straniera.

Nella stessa settimana, domenica 1 dicembre, la scuola ha aderito al progetto “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” svoltosi presso la libreria Giunti di Vigliano Biellese, dove insegnanti e bambini hanno ricevuto in regalo tanti libri donati dal centro commerciale, dalle associazioni e dal territorio, per poter ampliare la biblioteca di plesso e potenziare la lettura per la crescita dei nostri alunni. Gli insegnanti ringraziano la scuola Bell Beyond e la libreria Giunti per la collaborazione e per la fiducia dimostrata.