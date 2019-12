Cna Biella informa, lo scadenzario di dicembre 2019

Scadenzario dicembre 2019

Lunedì 02/12/2019 - Modello Redditi 2019 - Pagamento rateale per i contribuenti non titolari di partita IVA

Termine di versamento delle imposte e dei contributi, dovuti dai soggetti non titolari di partita Iva, che hanno optato per la rateazione dei versamenti risultanti dal Modello Redditi 2019, a titolo di saldo 2018 e acconto 2019, relativamente alla:

- terza rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo versamento entro il 30 settembre 2019;

- seconda rata (con relativi interessi) se hanno effettuato il primo versamento entro il 30 agosto 2019.





Lunedì 02/12/2019 – Secondo acconto imposte

Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto per le imposte per l’anno 2019: Irpef/Ires/Irap cedolare secca e contributi INPS, da parte delle persone fisiche titolari e non di partita Iva, società di persone, soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare.





Lunedì 02/12/2019 - IVA-Comunicazione liquidazioni periodiche IVA III trimestre 2019

Scade il termine per la trasmissione delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre 2019.





Lunedì 16/12/2018 - Datori di lavoro - Contributi previdenziali e assistenziali INPS

Termine per effettuare il versamento con Modello F24:

- da parte dei datori di lavoro, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per retribuzioni di competenza del mese precedente;

- da parte dei committenti e associanti, dei contributi previdenziali dovuti per i compensi corrisposti nel mese precedente a lavoratori a progetto, a collaboratori coordinati e continuativi, a collaboratori occasionali, a lavoratori autonomi occasionali e ad associati in partecipazione d’opera, nonché sulle provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio.





Lunedì 16/12/2019 - Datori di lavoro - ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Termine ultimo per il versamento, mediante modello F24, da parte dei datori di lavoro sostituti di imposta, delle ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, corrisposti nel mese precedente.





Lunedì 16/12/2019 - Iva - liquidazione periodica e versamento mensile

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'Iva risultante dalla liquidazione relativa al mese di novembre.

Se l'importo risultante dalla liquidazione periodica NON supera il limite di euro 25,82 è da riportare nella liquidazione periodica successiva.





Lunedì 16/12/2019 - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Termine ultimo per il versamento con F24 modalità telematica per i titolari di partita Iva, ovvero al concessionario della riscossione, alla banca, all'ufficio postale o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro autonomo.





Lunedì 16/12/2019 - Ritenute alla fonte su provvigioni

Termine ultimo per il versamento con F24 modalità telematica per i titolari di partita Iva, ovvero al concessionario della riscossione, alla banca, all'ufficio postale o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti provvigioni.





Lunedì 16/12/2019 - IMU - TASI Versamento saldo 2019

Termine per il versamento del saldo 2018 dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibile).





Venerdì 27/12/2019 - Elenchi mensili INTRASTAT (il 25 e 26 sono giorni festivi)

Scade il termine per la presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni - prestazioni di servizi resi, e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese precedente.





Venerdì 27/12/2019 – Acconto IVA

Scade il termine per effettuare il versamento dell’acconto IVA relativo al IV trimestre 2019 o al mese di dicembre per i contribuenti mensili.





Martedì 31/12/2019 - Autotrasportatori

Scade il termine per il versamento della quota d’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori - Per maggiori informazioni rivolgersi alla FITA





Martedì 31/12/2019 - Esterometro

Scade il termine per effettuare l’invio della comunicazione delle fatture estere e messe e ricevute e inviate non in formato elettronico