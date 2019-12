Vigliano: Taglio del nastro per la pista di pattinaggio e il Magico Villaggio di Natale FOTO

È stato inaugurato sabato 30 novembre il Magico Villaggio di Natale in Piazza Martiri Partigiani a Vigliano. Sulla pista di pattinaggio, al coperto e più spaziosa di quella dell'anno scorso, si sono esibite le atlete viglianesi Isabel Falcetto e Beatrice Samory, mentre Babbo Natale ha aperto la sua casetta per la consegna delle letterine con i desideri dei piccoli. Tante le attrazioni per grandi e piccoli, che hanno riempito la piazza per tutto il pomeriggio. Dalla prossima settimana entrerà in funzione anche il presepe meccanico all'interno della biblioteca comunale.

La pista resterà aperta con i seguenti orari: nei giorni feriali da lunedì 2 a giovedì 19 dicembre e nei giorni 7,8 e 9 gennaio 2020 dalle 15 alle 19. Nei giorni di venerdì dalle 15 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 23. Il 25 dicembre dalle 15 alle 23; 26 dicembre e 1° gennaio dalle 10 alle 23. Nelle casette del Magico villaggio, fino al 12 gennaio, proposte per gli acquisti natalizi, dolci assaggi e vendite solidali delle associazioni di volontariato.