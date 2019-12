Domenica nera per l'ex funicolare di Biella, Possemato: “Ferma tutto il giorno: eravamo isolati”

Domenica nera per i cittadini del Piazzo di Biella. A causa di un guasto, l'ex funicolare è rimasta ferma per tutta la giornata di ieri, 1° dicembre. Un disagio denunciato attraverso la propria pagina Facebook dall'ex consigliere comunale e gestore de La Civetta, Benni Possemato: “Fin dal mattino l'impianto non ha funzionato e nessuno ci ha avvisato. Purtroppo abbiamo avuto seri problemi per tutta la giornata”.

L'ex funicolare ha ripreso a funzionare solo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre. “Siamo stati isolati – analizza Possemato – C'è chi voleva salire al Piazzo e chi raggiungere il centro ma molti non hanno potuto. Senza polemica, le cose devono funzionare e il servizio va garantito”.