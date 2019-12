Biella: Lo storico centro Vodafone di Cossato riapre i battenti in via Italia

In via Italia 12 a Biella riaprirà oggi la storica azienda “Comunicare 2000”, il negozio conosciuto inizialmente come centro Omnitel e successivamente come Vodafone nel cossatese sino al 2017.

"Siamo tornati!" è il primo commento fatto con entusiasmo dal giovane imprenditore Nicolò Zaffalon, titolare della ditta. L'impresa, creata dal papà Claudio nel 1995 in via del mercato a Cossato, negli anni era cresciuta raddoppiando, nel 2005, con un nuovo negozio in Borgosesia dal nuovo marchio "Vodafone store".



“Nonostante la fiducia da sempre dimostrata dai clienti – racconta Zaffalon – con enorme rammarico, nel 2017 siamo stati costretti a chiudere il negozio di Cossato a causa del raggiungimento della pensione di mio papà. Nonostante ciò, però, il Biellese è sempre stato un mio chiodo fisso. In questi anni ho lavorato con passione per far crescere il negozio di Borgosesia, anche grazie all'aiuto di Danilo, giovane collega ma con un’esperienza decennale nel campo della telefonia, prima in Tim poi in Vodafone, che in questi ultimi anni si è specializzato nella consulenza riguardante il mondo Business e partita IVA”.

Oggi, Nicolò e Danilo hanno deciso di credere insieme in questo nuovo progetto, considerando Biella una città viva e da sempre attenta al progresso e ai cambiamenti.

“L'esperienza maturata in questi oltre vent'anni di lavoro ci ha permesso di crescere – continua Nicolò – soprattutto grazie alla passione e alla dedizione che mio papà mi ha trasmesso, da sempre, per questo lavoro. Ho cercato di arricchirlo con l'innovazione e la continua formazione mia e di tutto il mio staff, rendendo lo store di Borgosesia un autentico leader nel settore”.

Oltre ai classici servizi che eroga l'operatore, Nicolò e Danilo gestiscono servizi di telefonia a 360 gradi, con particolare attenzione nel fornire un'assistenza specializzata ed una consulenza dedicata sia ai privati che alle imprese.

Il nuovo negozio marchiato Vodafone aprirà oggi, lunedì 2 dicembre in via Italia 12 a Biella.

"Siamo certi di ritrovare vecchie conoscenze – concludono Nicolò e Danilo – non vediamo l’ora di mettere la nostra esperienza al servizio di quanti ne abbiano bisogno, per far crescere insieme questo nostro nuovo progetto".