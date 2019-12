A Biella incontro all’Africa con Maria Bonino

La Fondazione Maria Bonino invita la stampa e i cittadini all’evento "Incontro all'Africa con Maria Bonino" venerdì 6 dicembre alle 18 nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci 14. Interverranno i medici Marisa Bechaz e Marco Debernardi di ritorno da una recente missione in Bénin dove la Fondazione Maria Bonino, in collaborazione con l’associazione di volontariato L’Abbraccio onlus di Fubine, sostiene da circa un anno il progetto di contrasto alla malnutrizione nei piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale pediatrico di Sokponta. Inaugurerà l’evento Mons. Franco Givone, a lungo missionario in Africa, che condividerà con il pubblico presente il suo sguardo su come è cambiato il rapporto con l’Africa e come è cambiata l’Africa in 40 anni. Mentre la Fondazione Maria Bonino presenterà gli obiettivi raggiunti nel 2019 grazie alle donazioni e illustrerà i progetti futuri.

Il progetto di contrasto alla malnutrizione nei piccoli pazienti ricoverati all'Ospedale pediatrico di Sokponta in Benin, sostenuto dalla Fondazione Maria Bonino, prevede la presa in carico dei bambini malnutriti che arrivano in Ospedale e la distribuzione dei pasti dopo il ricovero costituiti da una dieta a base di latte speciale, di creme e biscotti ipercalorici frutto di una ricerca di composizione di ingredienti ad alto contenuto nutritivo prodotti localmente e testati da nutrizionisti canadesi. La Fondazione Maria Bonino retribuisce la nutrizionista locale Haniel Montcho, che collabora con Nutrition sans Frontières Organizzazione umanitaria canadese che l’ha selezionata per il progetto, e che si occupa di contrasto alla malnutrizione severa capace di mettere in grave pericolo la salute e lo sviluppo corporeo. La nutrizionista individua il numero di bambini ricoverati affetti da malnutrizione severa cronica e acuta seguendo le indicazioni delle tabelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i protocolli adottati dalla Sanità del Benin.

Si occupa, inoltre, della formazione degli operatori in servizio presso l’Ospedale pediatrico e fornisce alle mamme dei bambini ricoverati informazioni utili sulla dieta da seguire per nutrire i propri figli. Infine, monitora i controlli periodici dei piccoli pazienti affetti da malnutrizione severa dopo le dimissioni dall’Ospedale. Nella seconda fase di attuazione del progetto la nutrizionista si sposterà sul territorio per aiutare le mamme che vivono nei villaggi, e che hanno come centro ospedaliero di riferimento l’Ospedale pediatrico di Sokponta, ad individuare la giusta dieta per i loro bambini e per somministrare, se necessario, i pasti iperproteici.

Si ricorda che l'appuntamento annuale "Incontro all'Africa con Maria Bonino" sarà in una sede diversa rispetto alle precedenti edizioni. Si svolgerà nella Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Gramsci, 14 a Biella.