La solidarietà è protagonista a Pralungo: consegnata alla scuola una lavagna interattiva multimediale

La scuola chiama, Pralungo risponde. La media del paese ha accolto nel corrente anno scolastico una prima molto numerosa per la quale si sono resi necessari dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei locali esistenti. “Mancava però una lavagna interattiva multimediale, strumento ormai necessario alla didattica, ma si sa: i fondi scolastici scarseggiano e così i docenti hanno chiesto alle associazioni locali che hanno subito risposto con slancio e generosità – spiega il sindaco Raffaella Molino - Grazie agli alpini, all'associazione Giovani e Genitori e ad un contributo donato alla memoria del compianto Renzo Negro scomparso nel mese di agosto, la gara di solidarietà ha permesso di raggiungere la quota necessaria per l'acquisto”.

Ieri, sabato 30 novembre, in un clima gioioso, alla presenza di docenti e allievi (presenti per accogliere i bambini di quinta con l'open day), c'è stata l'occasione per la consegna ufficiale. “Tra due settimane, sabato 14 novembre, scuola, comune e associazione avranno nuovamente l'opportunità di collaborare nella manifestazione Lavatoi luci leggende” conclude il primo cittadino di Pralungo.