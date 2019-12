Occhieppo Inferiore contro la violenza, in 95 di corsa sotto la pioggia FOTO

La pioggia non ha fermato (ma solo rinviato dalla scorsa domenica ad oggi) la terza edizione di "Corriamo contro la violenza", la manifestazione podistica organizzata da Paviol in collaborazione con il comune di Occhieppo Inferiore. La non competitiva, che si è svolta questa mattina 1° dicembre, ha registrato 95 partecipanti che, muniti di ombrello e k-way, sono partiti alle 10,30 da piazza del Pioppo alla volta del percorso da 4,2 chilometri lungo le vie del paese. Ospiti della manifestazione gli atleti Valeria Roffino, Michele Fontana, Stefania Bisquola e Beatrice Lanza, che ha accompagnato i ragazzi dell'Iron Biella lungo il tracciato. Presenti anche il sindaco Monica Mosca, che per l'occasione ha annunciato di voler aderire al progetto Panchine Rosse, l'assessore Marco Baresi, che si è occupato dell'organizzazione della corsa e il presidente di Paviol, la dottoressa Simona Ramella Paia, soddisfatta per la riuscita della manifestazione che anche quest'anno si è unita alle tante voci che nel Biellese continuano ad innalzarsi per dire "No" alla violenza sulle donne.