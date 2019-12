Cade 3-0 il Botalla TeamVolley al 3° ko esterno

Terzo ko consecutivo in trasferta per la Botalla Formaggi TeamVolley, ancora a secco di set vinti lontano dalle mura di casa. A San Giorgio Canavese finisce 3-0 (parziali a 14, 19 e 23) per il Calton. Primo e secondo set della partita che seguono lo stesso canovaccio, con le torinesi che impongono ritmo e gioco e con le biancoblu troppo remissive e fallose che cedono a 14 e 19 le due frazioni. Terzo set decisamente meglio per il Teamvolley: le ragazze di coach Busancano sono costrette a rincorre per tutta la frazione, ma riescono con battuta e muro a ricucire lo strappo nel finale.

Purtroppo l’ennesimo errore consegna alle padrone di casa il 25-23 finale che permette al Calton di chiudere il match. Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lisa Fornasier in palleggio, Rebecca Melotti opposta, Levis e Silvestrini attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Caramori (dal secondo set Perucca) centrali, alternanza tra i due liberi, con Fantini impiegata in ricezione ed Ippolito in difesa.

CALTON VOLLEY - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-14, 25-19, 25-23

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 1, Lorenzon 0, Silvestrini 5, Caratti 2, Levis 6, Melotti Rebecca 9, Bognetti n.e, Rastello 0, Melotti Rachele 0, Perucca 1, Caramori 4, Ippolito (L), Fantini (L). All. Busancano.