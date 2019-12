Bonprix TeamVolley implacabile, con Novi arriva la 6° vittoria di fila

Sesta vittoria (in sette giornate) per la Bonprix TeamVolley che a Novi Ligure non lascia scampo al fanalino di coda del girone B di serie C. Finisce 0-3 (parziali a 23, 18 e 18) con coach Fabrizio Preziosa che schiera Biassoli in palleggio con opposta Loro Piana (Zatta non è stata convocata); Gualinetti e Peracino di banda (nel secondo e terzo è subentrata Balzano), Gaito e Barbonaglia centrali (sugli scudi, con un bottino totale di 33 punti), libero Cimma. Il primo set è stato l’unico davvero combattuto, con le padrone di casa incisive nella parte iniziale, ma poi risolto dalle biancoblù, quando hanno alzato un po’ la qualità del gioco. Vinto il secondo il TeamVolley è andato sul velluto, portando a casa altri tre punti, che mantengono il sestetto biellese al secondo posto in classifica.

NOVI PALLAVOLO - BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 23-25, 18-25, 18-25

Tabellino bonprix TeamVolley: Biassoli 2, Gualinetti 11, Barbonaglia 14, Loro Piana 3, Balzano 4, Gaito 19, Peracino 5, Daffara n.e, Perissinotto n.e, Fabbro 0, Cimma L1. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«Chiudiamo bene un mini ciclo di tre partite in cui avevo chiesto nove punti. Abbiamo consolidato la classifica, con due match in trasferta. Restiamo in linea con l’Evo Volley, in attesa del big match di sabato con la terza forza attuale del girone, in cui potremo valutare meglio le nostre potenzialità, sapendo che potrebbe rilanciare maggiormente le nostre ambizioni. Novi? Non è stata una partita in cui abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo, ma le ragazze sono state brave a rimanere sempre concentrate e attente. E’ stata una partita matura: godiamoci due giorni di riposo (ferma l’Under 18), poi da martedì torneremo a concentrarci per il big match contro l’Almese».